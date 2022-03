Ukraina: Sekretarz rady bezpieczeństwa: jeśli choć jeden białoruski żołnierz przekroczy granicę z Ukrainą, zostanie zniszczony

Jeśli chociaż jeden białoruski żołnierz przekroczy granicę z Ukrainą, zostanie zniszczony - zagroził w niedzielę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow. Komunikat został opublikowany na profilu RBNiOU w serwisie Facebook.

"Jeśli choć jeden białoruski żołnierz przekroczy granicę z Ukrainą, zostanie zniszczony. Naród białoruski zdecydowanie tego nie potrzebuje. To jest potrzebne tylko Putinowi. Prezydent Federacji Rosyjskiej zmusza Aleksandra Łukaszenkę do podjęcia decyzji o inwazji armii białoruskiej, ale ten rozumie, że będzie to dla Białorusi klęską" - podkreślił Daniłow.

https://www.facebook.com/rnbou/posts/274599461517445

Dodał ponadto, że Rosja już wykorzystuje terytorium Białorusi dla wsparcia agresji na Ukrainę, ale chce jeszcze bardziej wciągać Białorusinów w wojnę.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy jest działającym przy prezydencie organem koordynacyjnym w sferze bezpieczeństwa narodowego i obrony. Koordynuje i kontroluje działalność organów władzy wykonawczej w tej sferze. Szefem Rady jest prezydent, który decyduje o jej składzie.