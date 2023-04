Ukraina: Sekretarz rady bezpieczeństwa: jeśli świat wybierze haniebny pokój, otrzyma wojnę z rosyjską IV Rzeszą

Jeśli świat wybierze haniebny pokój, to otrzyma wojnę z rosyjską IV Rzeszą - ocenił w środę Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"O formule zwycięstwa Ukrainy i demokracji można dyskutować, ale formuła porażki jest znana. Historia uczy: żadnej pełnej i bezwarunkowej kapitulacji agresora. Pozostawcie III Rzeszę w granicach do 1941 roku z anektowanymi i okupowanymi terytoriami Austrii, Czechosłowacji, Polski, Francji. Zaproście Hitlera do ONZ na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Legitymizujcie faszystowskie władze i przywróćcie business as usual z dostawcami Wehrmachtu" - napisał na Facebooku Daniłow.

"Zapomnijcie o zniszczonych miastach, ludobójstwie, terrorze, torturach, tysiącach zabitych - wśród których są setki niewinnych dzieci, o zrujnowanych ludzkich losach... i dalej podawajcie rękę Putinowi na różnych szczytach, spotkaniach i negocjacjach" - kontynuował.

"Jeśli świat wybierze haniebny pokój, otrzyma nową wojnę z rosyjską IV Rzeszą" - ostrzegł sekretarz RBNiO. (https://tinyurl.com/y7kemz9n)