Ukraina: Sekretarz Rady Bezpieczeństwa: nasza armia zagwarantuje dostarczenie Putina na ławę oskarżonych

Siły Zbrojne Ukrainy zagwarantują dostarczenie Władimira Putina na ławę oskarżonych - oświadczył sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow komentując w piątek nakaz aresztowania rosyjskiego dyktatora wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK).

"Droga przestępcy jest logiczna i przewidywalna. Siły obrony Ukrainy są gwarantem dostarczenia podejrzanego na ławę oskarżonych" - napisał Daniłow na Twitterze.

Nazwał Putina "moskiewskim dyktatorem" i ocenił, że nakaz jego aresztowania oznacza "wykreślenie Putina z historii". (https://tinyurl.com/333j9w9p)

Sekretarz RBNiO wypowiedział się krótko po tym, jak MTK poinformował o nakazie aresztowania Putina za zbrodnie wojenne. Sędziowie trybunału przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.