Ukraina: Sekretarz Rady Bezpieczeństwa: nie sądzę, że Chiny będą wspierać Rosję w wojnie

Nie sądzę, że Chiny będą wspierać militarnie Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie, ale jeśli tak się stanie, to będzie to oznaczać ich udział w wojnie - powiedział w poniedziałek Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy.

"Nie uważam, że do tego dojdzie" - ocenił Daniłow w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina, odnosząc się do potencjalnego militarnego wsparcia Rosji przez Chiny.

Według niego Chiny mają teraz wewnętrzne problemy, którymi muszą się zajmować. Wymienił wśród nich spowolnienie wzrostu gospodarczego i tempa wzrostu populacji.

"Jeśli Chiny zaczną otwarcie dostarczać broń do Rosji, to faktycznie będą brać udział w wojnie po stronie agresora" - dodał Daniłow.

Sekretarz RBNiO zdementował też informacje podane przez portal Politico o tym, że ukraińskie straty sięgają 100 tys. żołnierzy.

"Z pełną odpowiedzialnością oświadczam, że wśród wojskowych nie mamy 100 tys. strat. To jest niemożliwe. W czasie wojny są to poufne informacje, ale (liczba) 100 tysięcy zdecydowanie nie odpowiada rzeczywistości" - powiedział.

Daniłow wskazał, że dokładne liczby dotyczące strat znają ukraińscy wojskowi i prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, stosunek strat obecnie wynosi 1 do 7, 1 do 8, a w niektórych przypadkach 1 do 10 na korzyść ukraińskich sił.

Sekretarz oświadczył, że po wybuchu wojny w 2014 roku Ukraińcy wiedzieli, jak walczyć. "A w Rosji nie było czegoś takiego. Na wielu odcinkach mieli po prostu szalone straty" - ocenił.

Odnosząc się do sytuacji w Bachmucie w obwodzie donieckim, Daniłow stwierdził, że ukraińskie wojsko udaremniło już trzeci rosyjski plan ofensywy. W związku z tym - kontynuował - "Rosjanie nie mogą przemieszczać się dalej i rzucają do Bachmutu swoich ludzi jak do kotła".