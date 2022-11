Ukraina: Sekretarz rady bezpieczeństwa: plan pokojowy prezydenta zostanie zrealizowany w całości

Przedstawiony na szczycie G20 plan pokojowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zostanie zrealizowany w całości i zgodnie z harmonogramem – napisał we wtorek na Twitterze sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

"Rosja nie powinna tracić czasu. Im dłużej Kreml będzie sabotować 10 warunków zawarcia pokoju (przedstawionych) przez prezydenta Zełenskiego, tym bardziej katastroficzna będzie sytuacja Kremla i tym bardziej stanowcze stanowisko Ukrainy" - dodał (https://tinyurl.com/bdhfmnvf).

Było to nawiązanie do "ukraińskiej formuły pokoju" i propozycje mających go gwarantować rozwiązań, które Zełenski przedstawił podczas wystąpienia na trwającym szczycie G20 na Bali. Wśród tych rozwiązań wymienił: bezpieczeństwo jądrowe, żywnościowe i energetyczne, uwolnienie wszystkich jeńców i deportowanych, realizację Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz światowego porządku, wycofanie rosyjskich wojsk i zakończenie działań bojowych, przywrócenie sprawiedliwości, przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko środowisku, niedopuszczenie do eskalacji, podpisanie dokumentu o zakończeniu wojny.