Proszę dać nam więcej broni zamiast ciągle próbować nas usadzić za stołem negocjacyjnym - wezwał w niedzielę Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy. Ocenił, że broń to jedyny zrozumiały argument dla Rosji.

"Kiedy cel rosyjskiego agresora pozostaje niezmienny, czyli zniszczenie Ukrainy, inicjatywy pokojowego uregulowania, które wybrzmiewają w ostatnim czasie, to nic innego, niż prorosyjska pokojowość. Nie trzeba nas ciągle sadzać za stołem negocjacyjnym, dajcie nam wystarczająco broni. Broń to najlepszy pośrednik i jedyny zrozumiały dla Rosji argument do rozmów" - napisał Daniłow w mediach społecznościowych (https://tinyurl.com/9zhcc8zs).

Ukraińskie media podkreślają, że wpis Daniłowa pojawił się w kontekście wypowiedzi włoskiego ministra obrony Guido Crosetto, który opowiedział się za negocjacjami Ukrainy i Rosji za pośrednictwem Chin.

Komentując tę propozycję, Mychajło Podolak z biura prezydenta Ukrainy w sobotę napisał na Twitterze, że "po 423 dniach krwawej wojny" pokojowe uregulowanie nie jest możliwe. "To umyślna wojna na wyniszczenie, którą prowadzi Rosja, a nie mityczny +konflikt+. Tu nie ma miejsca na +uregulowanie+" - dodał.