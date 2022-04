Ukraina: Sekretarz rady bezpieczeństwa: Putin nie zrezygnował ze swoich planów

Prezydent Rosji Władimir Putin nie rezygnuje z zamiarów zniszczenia Ukrainy - powiedział w piątek sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

"Putin nie rezygnuje z kwestii zniszczenia naszego państwa. Teraz przegrupowuje swoje wojska, aby kontynuować atak na nasz kraj" - oświadczył Daniłow.

"To jest robota naszej armii, za każdym razem, kiedy wyzwalamy nasze miasta. Każde takie wyzwolenie jest okupione śmiercią naszych chłopców, którzy bronią naszego kraju. Dlatego nie mówiłbym, że (Rosjanie) gdzieś +uciekają+ - to nas bardzo drogo kosztuje. To ich całe wycofywanie się. Dziś dążą do przegrupowania" - dodał.

Według sekretarza RBNiO Putin chce zakończyć wojnę paradą zwycięstwa.

"Oczywiście, oni potrzebują zwycięstw. Mają sakralny dzień +9 maja+. Putin stawia sobie za zadanie zakończenie tej wojny paradą. Przed nami jeszcze wiele bitew. Nie wolno nam się rozluźniać. Sytuacja nie jest tak wesoła, jak byśmy tego chcieli" - przestrzegł Daniłow.