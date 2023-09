Ukraina: Sekretarz stanu USA: widzimy postępy w ukraińskiej kontrofensywie

Stany Zjednoczone dostrzegają „dobre postępy” w kontrofensywie, prowadzonej przez Siły Zbrojne Ukrainy przeciwko wojskom rosyjskim – oświadczył w środę w Kijowie sekretarz stanu USA Antony Blinken.

"Widzimy dobre postępy w kontrofensywie. Jest to bardzo trudne. Chcemy przekonać się, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne dla sukcesu w kontruderzeniu oraz (usłyszeć) co jest jej potrzebne w dłuższej perspektywie, aby przekonać się, że istnieje mocny czynnik powstrzymujący (Rosję), mocne zdolności obronne" - wyjaśnił szef amerykańskiej dyplomacji.

Blinken wypowiedział się przed rozmowami z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą, które otwierają oficjalną część rozpoczętej w środę dwudniowej wizyty sekretarza stanu USA w Kijowie.