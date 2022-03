Ukraina: Serhij: wers z naszego hymnu, że oddamy duszę i ciało za wolność, to więcej niż słowa

To, co zobaczyłem i czego doświadczyłem na Ukrainie od wybuchu wojny, napełnia mnie radością i daje wiarę w to, że zwyciężymy; wers z ukraińskiego hymnu mówiący, że oddamy duszę, ciało za wolność, to coś więcej niż piękne słowa - mówi PAP 31-letni Serhij, który do czasu rosyjskiej napaści Rosji na Ukrainę mieszkał w Kijowie.

24 lutego, dzień, w którym wybuchła wojna, zaczął się dla niego od huku potężnej eksplozji i zaraz potem następnej. "(...) zrozumiałem, że zaczęła się wojna. Zadzwoniłem do mamy, która mieszka w Kropywnyckim, żeby ją o tym poinformować i poprosić, żeby uważała na siebie" - wspomina.

Dzień później wyjechał do Kropywnyckiego, by zaciągnąć się do wojska. "Od razu się zgłosiłem na komendę wojskową, lecz ze względu na to, że w wojsku nie byłem, powiedziano mi, że pierwszeństwo mają osoby z doświadczeniem. Przez kolejne dwa dni pomagałem wszędzie tam, gdzie mogłem. Kupowałem i dostarczałem leki, jedzenie ciepłe ubrania. Zrobiłem też wszystkie potrzebne badania i 27 lutego zostałem przyjęty do wojska. Niemniej jednak nadal proszono mnie, bym jeszcze poczekał. Zacząłem więc codziennie przychodzić na komendę i przekonywać, że mimo braku doświadczenia muszę bronić swego kraju, a nie czekać" - mówi PAP.

Wreszcie 5 marca pozwolono mu złożyć przysięgę na wierność ojczyźnie. "Moja mama powiedziała, że podjąłem prawidłową decyzję i pobłogosławiła mnie przed rozstaniem. Powiedziała też, że jest ze mnie bardzo dumna" - podkreśla Serhij.

"Jeśli chodzi o mnie, to ja jestem dumny z jej postawy i z postawy każdego Ukraińca. To, co zobaczyłem i czego doświadczyłem w przeciągu prawie czterech tygodni wojny, napełnia mnie radością i pewnością w to, że zwyciężymy. Ta moc, ta siła narodu ukraińskiego jest tak potężna, że wcześniej chyba nie do końca zdawałem sobie z niej sprawy. A wers z naszego hymnu, który mówi, że oddamy duszę, ciało za wolność - to więcej niż po prostu piękne, podniosłe słowa. Tu każdy tak czuje. I każdy jest gotów za wolność Ukrainy oddać wszystko, nawet życie" - zaznacza.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska