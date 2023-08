Ukraina: Siły powietrzne: na F-16 szkoli się obecnie 70 ukraińskich wojskowych

Siedemdziesięciu ukraińskich wojskowych przechodzi obecnie szkolenia na myśliwcach F-16 w Danii, przy czym są wśród nich zarówno piloci, jak i obsługa techniczna – poinformował w poniedziałek rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego płk Jurij Ihnati.

Ihnat przekazał, że w pierwszych kilku rzutach szkolenie przejdą bardziej doświadczeni piloci, dla których F-16 będzie kolejnym samolotem.

"Inna grupa pilotów(…) to młodzi lotnicy, praktycznie wczorajsi absolwenci, którzy pojadą do Wielkiej Brytanii, gdzie będą opanowywać (loty na F-16) na nieco dłuższych programach", obejmujących m.in. naukę angielskiego - oznajmił rzecznik, dodając, że te drugie programy szkoleniowe mogą potrwać nawet do 2 lat.

Oprócz tego szkolenia przejdzie również personel techniczny, który zapewnia bezpieczeństwo lotów i prawidłowe funkcjonowanie maszyn.

Ponadto zmiany nastąpią w szkoleniu lotników w Charkowskim Państwowym Uniwersytecie Sił Powietrznych, gdyż zmieni się uzbrojenie lotnictwa wojskowego Ukrainy - dodał Ihnat.

Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16, które dotrą do tego kraju po wyszkoleniu pilotów i obsługi technicznej - oświadczył w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach z szefem holenderskiego rządu Markiem Ruttem. Kilka godzin później ukraiński przywódca złożył wizytę w Danii. Premier tego kraju Mette Frederiksen ogłosiła, że władze w Kopenhadze dostarczą Kijowowi 19 maszyn F-16.

Ministrowie 11 państw NATO - Polski, Belgii, Kanady, Danii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii - powołali 11 lipca na szczycie NATO w Wilnie koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze samolotów F-16. Przewodnictwo w tej inicjatywie objęły Holandia i Dania.