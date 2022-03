Ukraina: Siły powietrzne zestrzeliły dwa rosyjskie pociski lecące w kierunku Lwowa

Dwa pociski typu X wystrzelono w poniedziałek z terytorium Białorusi w kierunku Lwowa na zachodzie Ukrainy; w odległości ok. 30 km od miasta zostały one unieszkodliwione przez Siły Powietrzne Ukrainy - podało we wtorek na Facebooku Dowództwo Powietrzne "Zachód" Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wtorek o zniszczeniu od początku wojny 597 czołgów, 303 systemów artyleryjskich, 127 samolotów i 129 śmigłowców armii rosyjskiej.

(http://bityl.pl/bZzrh)