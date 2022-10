Ukraina: Siły powietrzne: zniszczyliśmy około 85 proc. dronów użytych przez Rosjan w ostatnich atakach

Ukraińskie wojsko zniszczyło 37 dronów od niedzieli wieczorem, czyli około 85-86 procent wszystkich bezzałogowców użytych przez wojska rosyjskie w ostatnich atakach - przekazał w poniedziałek rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat.

"To całkiem niezły wynik jak na pracę naszych sił powietrznych i ta liczba wzrośnie w przyszłości" - powiedział Ihnat w trakcie briefingu.

Rzecznik sił powietrznych dodał, że wszystkie drony przyleciały na Ukrainę z południa. W samym obwodzie kijowskim siły ukraińskie strąciły co najmniej 13 bezzałogowców. Jednak duża liczba dronów może stanowić wyzwanie dla ukraińskich sił powietrznych - ocenił Ihnat.

Zachód obiecał wzmocnić obronę powietrzną Ukrainy, przekazując systemy, służące do zestrzeliwania dronów, ale wiele sprzętu nie dotarło na razie do kraju, a w niektórych przypadkach może to zająć jeszcze kolejne miesiące - oceniła agencja Associated Press.

Według informacji zamieszczonej przez ukraińskie siły powietrzne na Telegramie, w poniedziałek między godz. 3:30 a 6:50 czasu lokalnego (godz. 2:30-5:50 w Polsce) ukraińskie wojsko zestrzeliło sześć dronów nad Odessą i dziewięć nad obwodem mikołajowskim na południu kraju. W sumie w nocy z niedzieli na poniedziałek zniszczono 26 irańskich dronów Shahed-136 (https://t.me/kpszsu/2071).

W kolejnym oświadczeniu powiadomiono, że zniszczono jeszcze 11 bezzałogowców. (https://t.me/kpszsu/2072)