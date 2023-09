Ukraina: siły rosyjskie nasiliły ataki na nadmorskie hromady obwodu chersońskiego

Armia rosyjska nasiliła ataki lotnicze na nadmorskie hromady obwodu chersońskiego na południu Ukrainy nad Morzem Czarnym – poinformował w środę szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin na Telegramie.

"Tylko od początku dzisiejszego dnia okupanci wystrzelili na zamieszkane tereny regionu co najmniej dziewięć rakiet kierowanych" - oznajmił Prokudin.

Jak dodał, ostrzelane zostały wioski Tiahynka, Mykołajiwka i Odratokamjanka.

Prokudin wezwał mieszkańców miejscowości i hromad leżących wzdłuż Dniepra, by nie lekceważyli alarmów przeciwlotniczych i schodzili do schronów w razie ich nadania, a także by nie wychodzili z budynków bez istotnej potrzeby. https://t.me/olexandrprokudin/1353