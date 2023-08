Ukraina: Siły zbrojne: Rosja zwiększa na Morzu Czarnym liczbę okrętów zdolnych do przenoszenia rakiet

Rosja zwiększa na Morzu Czarnym liczbę okrętów zdolnych do przenoszenia rakiet - poinformowało w środę Dowództwo Operacyjne Południe ukraińskich sił zbrojnych.

Armia rosyjska wprowadziła do służby okręty podwodne i nawodne, zdolne są łącznie do wystrzelenia w salwie do 12 pocisków manewrujących Kalibr - podała ukraińska armia.

"Wróg ponownie zwiększa obecność środków przenoszenia rakiet na Morzu Czarnym. Okręty podwodne i nawodne przenoszące rakiety są sukcesywnie wprowadzane do służby bojowej" - zaznaczono w komunikacie.

"Poziom zagrożenia rakietowego jest obecnie bardzo wysoki" - dodano.

Służba prasowa ukraińskiej armii zaapelowała o zachowanie czujności i natychmiastowe schronienie się po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego.

Z Kijowa Jakub Bawołek