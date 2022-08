Ukraina: Siły zbrojne: rosyjskie wojska koncentrują wzdłuż granic Ukrainy systemy rakietowe S-300

Rosyjskie wojska gromadzą w pobliżu granic Ukrainy systemy rakietowe S-300, które prawdopodobnie zostaną wykorzystane do ostrzeliwania obiektów cywilnych "z okazji" ukraińskiego święta państwowego, przypadającego 24 sierpnia - poinformowało w czwartek na Telegramie Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Na początku sierpnia z Ułan Ude (stolicy Buriacji na rosyjskiej Syberii, niedaleko granicy z Mongolią - PAP) wyjechało 28 wagonów przewożących 32 pociski do systemów S-300. Do granicy z Ukrainą (broń ta) przybędzie najpewniej po 20 sierpnia" - czytamy w raporcie Centrum (https://t.me/AFUStratCom/5372).

Powiadomiono również, że do połowy sierpnia z magazynów w mieście Kotowo (w obwodzie wołgogradzkim, w zachodniej części Rosji) wyjęto ponad 120 pojemników transportowo-startowych zawierających pociski do S-300. Ponadto w Ziabrauce na południowym wschodzie Białorusi, ok. 20 km od granicy z Ukrainą, wróg miał zgromadzić ponad 60 takich kontenerów.

"Wiadomo także, że w okolicach Dżankoja na Krymie (gdzie we wtorek doszło do eksplozji - PAP) znajdowało się niemal 440 pojemników z pociskami do S-300. Na razie trudno powiedzieć, czy w wyniku incydentu kontenery zostały zniszczone zupełnie, częściowo, czy też ocalały" - powiadomiła ukraińska armia.

S-300 to systemy obrony powietrznej produkcji sowieckiej i rosyjskiej, których zasadniczym przeznaczeniem jest zwalczanie wrogich rakiet i samolotów. 22 lipca brytyjskie ministerstwo obrony powiadomiło, że tego rodzaju uzbrojenie jest coraz częściej używane przez agresora do atakowania celów naziemnych, chociaż "słabo się do tego nadaje". W ocenie resortu świadczy to o tym, że rosyjskie zasoby pocisków szybko się wyczerpują.

Wielu ukraińskich polityków i ekspertów przewiduje, że 23-24 sierpnia, czyli w przeddzień i w Dniu Niepodległości Ukrainy, najeźdźcy mogą zintensyfikować częstotliwość ataków rakietowych na obiekty cywilne.