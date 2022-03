Ukraina: Siły zbrojne Ukrainy po raz ósmy zaatakowały Rosjan na lotnisku w Czornobajiwce

O ósmym ataku na zajęte przez Rosjan lotnisko w Czornobajiwce w obwodzie chersońskim poinformowały we wtorek ukraińskie siły powietrzne. Wojska agresora, które używają lotniska do bazowania śmigłowców, poniosły tam już duże straty, a kolejne ataki Ukrainy stały się tematem memów.

"Ósmy odcinek pierwszego sezonu. Bez przerwy na reklamę" - poinformowało na Facebooku dowództwo sił powietrznych Wschód.

Ataki na siły rosyjskie w Czornobajiwce Ukraińcy przeprowadzili 27 lutego, 7, 15, 16, 18, 19 i 21 marca.

Czornobajiwka to lotnisko pod Chersoniem. "Wygląda na to, że dla rosyjskich wojsk to jedyne dostępne lotnisko, gdzie mogą przerzucać swoje samoloty z Krymu. Przez wieś biegnie też droga kolejowa Chersoń-Mikołajów i trasa E58 z Rostowa nad Donem do Odessy. To dlatego Czornobajiwka jest tak ważna dla rosyjskich wojsk" - pisze białoruska niezależna Nasza Niwa.

Portal przypomina, że po zajęciu lotniska przez Rosjan 27 doszło tam do pierwszego ukraińskiego ataku - z dronów Bayraktar. Rosjanie jednak znowu rozmieścili tam swoje maszyny. 7 marca siły ukraińskie zniszczyły tam 30 śmigłowców, 16 - kolejne siedem. 18 marca Kijów poinformował o zlikwidowaniu ważnego punktu dowodzenia 8. Armii Południowego Okręgu Wojskowego Rosji i generała Andrieja Mordwiczowa.

Czornobajiwkę nazwano "miejscem przeklętym" dla Rosjan, a ich niepowodzenia stały się tematem licznych memów w internecie.