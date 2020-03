Ukraina: Skasowano ulgi dla seniorów, by nie korzystali z transportu publicznego

Władze w Czerniowcach na południowym zachodzie Ukrainy, gdzie odnotowano pierwszy przypadek Covid-19 w tym kraju, podjęły we wtorek decyzję o tymczasowym skasowaniu darmowych przejazdów komunikacją dla seniorów, by zniechęcić ich do korzystania z transportu publicznego.

"To konieczny restrykcyjny krok, który spowoduje, że starsi ludzie, którzy są grupą ryzyka i są najbardziej podatni na koronawirusa, będą mniej przemieszczać się po mieście, zostaną w domu" - podkreślił mer Ołeksij Kaspruk, cytowany na stronie internetowej rady miejskiej.

Zapewnił, że ulgowe przejazdy trolejbusami i busami będą przywrócone po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej.

Na Ukrainie potwierdzono dotychczas 14 przypadków zachorowania na Covid-19, w tym dwa śmiertelne.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska