Ukraina: Skromniejsze obchody Dnia Kijowa w cieniu wojny

W niedzielę mieszkańcy stolicy Ukrainy obchodzą Dzień Kijowa, czyli urodziny miasta. W tym roku świętujemy skromnie, jest wojna i nikt nie ma głowy do zabawy. Ale to ważne święto, bo łączy naszą lokalną społeczność - powiedziała PAP wolontariuszka Lenka Uszakowa.

Dzień Kijowa to urodziny miasta, które mieszkańcy obchodzą corocznie 29 maja. "To nasze lokalne święto. To dzień, kiedy wszyscy mieszkańcy Kijowa wychodzą na miasto, spacerują i cieszą się ze wspólnego, pięknego domu. Jest to bardzo rodzinne święto" - podkreśliła Uszakowa, koordynatorka kijowskiego sztabu pomocy humanitarnej.

Jak dodała, w poprzednich latach w ramach urodzin miasta organizowane były kameralne koncerty, spektakle teatralne, pokazy artystyczne.

"W tym roku przez wojnę nie ma żadnych uroczystości. Myślę, że pewnie mniej ludzi pamięta, że dziś są urodziny miasta. Wiadomo, teraz każdy ma inne kłopoty na głowie, mieszkańcy są zajęci innymi sprawami. A dziś imprezy nie są na czasie i na miejscu" - powiedziała. W jej ocenie urodziny miasta to "ważne i potrzebne święto, bo łączy naszą lokalną kijowską społeczność".

Z okazji święta, życzenia mieszkańcom stolicy złożył w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko.

"Kijów jest starożytny i nowoczesny, przytulny i dynamiczny. Nasze miasto stoi na tych wzgórzach od 1540 lat. Dzielne, niezniszczalne i piękne. Razem zrobimy wiele pięknego, bo duszą tego miasta są jej mieszkańcy. Wszystkiego najlepszego Kijowie. Chwała Ukrainie i chwała Kijowowi" - podsumował Kliczko.