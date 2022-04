Ukraina: Sky News: funkcja dworca w Kramatorsku jako punktu ewakuacyjnego była nie pomylenia

Nie sposób było pomylić funkcji dworca kolejowego w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy jako punktu ewakuacyjnego - podkreślił korespondent brytyjskiej stacji Sky News, który kilka dni temu odwiedził to miejsce, zaatakowane w piątek przez siły rosyjskie. Kramatorsk, obok Buczy i Mariupola, znajdzie się na liście miejsc, w których Rosjanie dopuścili się najwyraźniej zbrodni wojennych – oceniła telewizja.

"W mediach społecznościowych krążą zdjęcia martwych ciał, porozrywanych ciał i wydaje się, że jest to kolejny szokujący akt agresji rosyjskiego wojska wymierzony w cywilów" - ocenił korespondent Sky News John Sparks.

Sparks, który odwiedził dworzec w Kramatorsku w poniedziałek i wtorek, podkreślił, że gromadziły się tam osoby próbujące ewakuować się z miasta. Jego zdaniem nie można było się pomylić co do funkcji tego budynku.

"Były długie kolejki ciągnące się poza drzwi wejściowe, złożone z ludzi w różnym wieku, którzy przyszli, by wsiąść do pociągów ewakuacyjnych do Lwowa na zachodzie Ukrainy" - przekazał Sparks.

"Były specjalne ułatwienia dla seniorów, dla niepełnosprawnych, dla dzieci. Nie można było tego miejsca pomylić. To centralna stacja kolejowa (…) Nie można było pomylić funkcji, jaką spełniała w tym tygodniu, czyli ewakuacji dziesiątków tysięcy mieszkańców ze wschodniej Ukrainy" - zaznaczył korespondent.

W ataku rakietowym na dworzec w Kramatorsku zginęło co najmniej 39 osób, a 87 zostało rannych - poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Według mediów zginęło wśród ofiar śmiertelnych jest czworo dzieci.