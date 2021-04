Ukraina: Sławutycz - najmłodsze miasto w kraju, zbudowane dla ewakuowanych po wybuchu w Czarnobylu

Zamieszkany przez ok. 25 tys. ludzi Sławutycz to najmłodsze miasto Ukrainy, które zbudowano dla ewakuowanych pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W poniedziałek mija 35 lat od katastrofy.

Część mieszkańców Sławutycza do tej pory dojeżdża do pracy w czarnobylskiej elektrowni pociągiem - pisze w poniedziałek portal Suspilne. W mieście nie ma transportu publicznego; mieszkańcy przemieszczają się pieszo, rowerami, samochodami albo taksówkami.

Za przejazd taksówką średnio trzeba zapłacić ok. 40 UAH (ok. 5 zł), a przejście z jednego końca miasta do drugiego zajmuje 15-20 minut. Suspilne podkreśla, że Sławutycz to pierwsze miasto na Ukrainie, którego plany budowy uwzględniały sieć ścieżek rowerowych.

Decyzja o budowie miasta pośrodku lasu została podjęta po awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Nowi mieszkańcy mogli wybierać między mieszkaniami w bloku a domami.

Do budowy Sławutycza przyłączyli się budowniczowie i architekci z ośmiu ówczesnych sowieckich republik. Miasto podzielone jest na 13 kwartałów, np. wileński, erywański, kijowski, moskiewski, tbiliski, a każdy z nich ma swój odrębny architektoniczny charakter.

Mieszkaniec Sławutycza Ołeksandr Kupnyj, były pracownik czarnobylskiej elektrowni, opowiada, że na początku istnienia miasta lokalne przedszkola i szkoły były przepełnione; teraz są tam cztery szkoły, ale dwie "można by spokojnie zamknąć". Kupnyj uważa, że w Sławutyczu jest wystarczająco dużo miejsc pracy, m.in. w sferze usług, ale zwraca przy tym uwagę, że ludzie wraz ze stopniowym zmniejszaniem personelu w elektrowni atomowej będą potrzebować nowych miejsc zatrudnienia. Dobrze, gdyby w Sławutyczu rozwijała się turystyka - zaznacza.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska