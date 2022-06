Ukraina: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy: rosyjskie oddziały Zachodniego Okręgu Wojskowego zostały rozbite

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przechwyciła rozmowę telefoniczną, z której wynika, że oddziały Zachodniego Okręgu Wojskowego zostały doszczętnie rozbite przez ukraińskie wojsko; ocaleli jedynie ci, którzy odmówili udziału w ataku na Ukrainę - poinformowała agencja Unian.

SBU przechwyciła rozmowę żołnierza stacjonującego w obwodzie Charkowskim, który rozmawiał z żoną - https://tinyurl.com/rnmxss8k.

"Okręgu zachodniego już nie ma, został w Rosji, to są ci, co odmawiają. Razem ze mną tylko ci ze wschodu się kręcą, tych z zachodu już prawie nie ma. Cały sprzęt zniszczony, to wieżyczka nie działa, to koła przebite, to jeszcze co innego" - opowiada żonie okupant.

"Zginęło wielu oficerów, brakuje kierowców, a siły piechoty wykorzystywane są jako +żywe mięso+. Dlatego też walczymy na ilość i faktycznie drepczemy w miejscu" - dodał.

SBU wyjaśnia, że w skład Zachodniego Okręgu Wojskowego wchodzi Moskwa i Petersburg "elita wojskowa", którą szykowano do starcia z NATO - napisał Unian.