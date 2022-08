Ukraina: Służba bezpieczeństwa zlikwidowała duże kanały przerzutu mężczyzn za granicę

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidowała w Kijowie i trzech obwodach duże kanały nielegalnego przerzutu mężczyzn w wieku poborowym za granicę – poinformowała w piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na Telegramie.

"Specjaliści komputerowi w Kijowie zlikwidowali działalność grupy przestępczej, składającej się z pracowników jednego z komisariatów, adwokatów i lekarzy, którzy zorganizowali tzw. zielony korytarz dla mężczyzn w wieku poborowym" - podała SBU.

Ujawniono także grupę przestępców w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, którzy obiecywali mężczyznom podlegającym obowiązkowi wojskowemu wyjazd do UE przez terytorium Rosji. Do przerzutu nie doszło, gdyż SBU udaremniła go na etapie przygotowań.

W obwodzie zaporoskim na południu kraju zlikwidowano kanał przerzutu potencjalnych poborowych na okupowany Krym. Przestępcy żądali za swoje usługi 5-10 tys. hrywien (620-1230 zł) zależnie od wieku i liczby osób.

Natomiast w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy za 100 tys. hrywien od osoby przerzucali mężczyzn na Białoruś. https://t.me/SBUkr/4811