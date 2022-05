Ukraina: Służba graniczna: przez ostatnie osiem dni więcej osób wjeżdżało do kraju, niż go opuszczało

W ciągu ośmiu ostatnich dni, poczynając od 10 maja, liczba osób wjeżdżających na Ukrainę przez zachodnią granicę (w tym z Polską) przewyższała każdego dnia liczbę osób opuszczających kraj; są to rekordowe dane, nienotowane od początku rosyjskiej inwazji - oświadczyła w środę ukraińska służba graniczna.

Łącznie w tych dniach na Ukrainę przybyło o 61 tys. osób więcej, niż z niej wyjechało, co również stanowi rekord - podkreślono w komunikacie cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina.

W poniedziałek podobne doniesienia przekazał największy ukraiński operator telefonii komórkowej Kyjiwstar. "Możemy potwierdzić, że obywatele Ukrainy, którzy uciekli z kraju z powodu wojny, zaczynają wracać do domów. Na podstawie naszych danych widzimy również, że Polska przyjęła 35 proc. wszystkich naszych uchodźców. 15 proc. spośród nich trafiło do Niemiec, 7 proc. do Czech, 5 proc. do Włoch, a po 2 proc. do Rumunii i Mołdawii" - poinformował prezes operatora Ołeksandr Komarow.

W ocenie firmy Kyjiwstar liczba Ukraińców, którzy od początku rosyjskiej inwazji (24 lutego) musieli zmienić miejsce zamieszkania, wynosi obecnie około 8,7 mln. "Jest to migracja w dwóch kierunkach - z dużych miast na prowincję i ze wschodu kraju na zachód. Około 4 mln ludzi wyjechało do innych regionów Ukrainy, a pozostali przemieścili się z miast na wieś, pozostając w granicach swoich obwodów" - dodał Komarow.