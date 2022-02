Ukraina: Służby demontują znaki drogowe, by zmylić rosyjskie wojska

Ukraińskie służby drogowe zaczęły w sobotę usuwać znaki drogowe, by zmylić rosyjskie wojska - poinformował na Twitterze serwis Euromaidan PR. Drogowcy apelują do Ukraińców, by przyłączyli się do tej inicjatywy.

"Rosjanie w ogóle się nie orientują na drogach i bardzo często dochodzi do przerw w komunikacji (między oddziałami - PAP). Do diabła z nimi!" - uzasadnił konieczność usuwania znaków portal Euromaidan PR.