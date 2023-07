Ukraina: Służby przejęły nielegalny arsenał, który mieszkaniec obwodu chersońskiego chciał sprzedać przestępcom

Mieszkaniec obwodu chersońskiego na południu Ukrainy gromadził broń pozostawioną przez rosyjskich żołnierzy, by sprzedać ją na czarnym rynku przestępcom; grozi mu 7 lat pozbawienia wolności - poinformowała w piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

SBU przekazała, że mieszkaniec wsi Ukrainka w rejonie berysławskim (obwód chersoński) przechowywał arsenał na terenie własnego gospodarstwa w specjalnie zbudowanym do tego celu schowku. Zbierał broń i amunicję pozostawioną przez rosyjskich żołnierzy, angażował do tego kilku swoich znajomych.

Jak poinformowała służba, próbował on skontaktować się z przedstawicielami miejscowego świata przestępczego by zaoferować im sprzedaż zgromadzonego przez siebie uzbrojenia. Po wykryciu skrytki funkcjonariusze znaleźli w niej: minę przeciwczołgową, rosyjski pocisk przeciwpancerny Kornet, ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-22, granatnik ręczny, dwa pociski czołgowe. Oprócz tego w schowku odkryto cztery sztuki amunicji do granatników przeciwpancernych RPG-7 i SPG, pięć pocisków 30 mm do działka automatycznego 2A42, cztery pociski do granatników, prawie 400 sztuk amunicji różnego kalibru i 14 kg prochu artyleryjskiego.

Cała "kolekcja" została skonfiskowana i po przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz zostanie przekazana ukraińskiej armii. Jak na razie nie zdecydowano o tym, jaki środek zapobiegawczy zostanie zastosowany wobec "zbieracza" - poinformowała SBU. Wiadomo, że będzie odpowiadać za nielegalne przechowywanie broni, amunicji i materiałów wybuchowych, za co grozi kara do siedmiu lat pozbawienia wolności.