Ukraina: Sondaż: 97 proc. mieszkańców opowiedziałoby się dziś za niepodległością kraju

97 proc. Ukraińców opowiedziałoby się za niepodległością kraju, gdyby dziś mieli podjąć decyzję w tej sprawie – wynika z sondażu grupy Rejtynh opublikowanego w środę, czyli w Dniu Niepodległości Ukrainy i dokładnie pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

86 proc. respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie opowiedzieliby się za niepodległością Ukrainy, a 11 proc. raczej za niepodległością.

Wskaźnik popierających niepodległość wzrósł z porównaniu z zeszłym rokiem, gdy wynosił 80 proc. W referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości w 1991 roku mniej niż obecnie osób opowiedziało się za niezależnością kraju - 90,32 proc.

W nowym sondażu ankietowanych zapytano także, jakie emocje odczuwają najczęściej, gdy myślą o Ukrainie: 75 proc odparło, że dumę, 29 proc. - smutek, a 26 proc. - radość.

Zdecydowana większość Ukraińców (93 proc.) jest przekonanych, że Ukraina zdoła odeprzeć napaść Rosji. 60 proc. oceniło, że do zwycięstwa trzeba więcej czasu, przy czym zdaniem 20 proc. byłby to ponad rok, a zdaniem 40 proc. - od pół roku do roku.

Sondaż przeprowadzono 17-18 sierpnia na 1000-osobowej grupie powyżej 18. roku życia we wszystkich obwodach z wyjątkiem Krymu i Donbasu, a także terenów, gdzie w momencie wykonywania badania nie było zasięgu łączności komórkowej.

