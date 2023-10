Ukraina: Sondaż: Ukraińcy chcą do UE, ale dla większości priorytetem jest NATO

Większość obywateli Ukrainy chce, by ich kraj dołączył do Unii Europejskiej, ale ponad połowa (54 proc.) uważa, że priorytetem jest teraz członkostwo w NATO - wynika z opublikowanego w środę sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS).

Ankieterzy zadawali pytanie: "co powinno być priorytetem dla Ukrainy - członkostwo w UE czy w NATO?". Na to pytanie 54 proc. respondentów wskazało członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, a 24 proc. - w Unii Europejskiej. NATO było priorytetem dla większości ankietowanych we wszystkich obwodach Ukrainy.

Członkostwo w UE w ocenie większości respondentów wiąże się w dużym stopniu z bezpieczeństwem kraju. 59 proc. badanych uznało, że członkostwo w UE ma największe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w długiej perspektywie. Nieco mniej - 57 proc. - oceniło, że wejście do Unii jest ważne ze względu na perspektywy gospodarcze. 45 proc. wskazało, że najważniejszym motywem wejścia do UE jest zapewnienie w kraju rządów prawa, a 44 proc. - iż jest to ważne ze względu na przyszłość demokracji.

Wyniki badania wskazują, jak można było oczekiwać, że priorytetem dla Ukraińców jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju - powiedział dyrektor KMIS Anton Hruszecki. Podkreślił jednocześnie, że dla Ukraińców integracja europejska i euroatlantycka nie sprowadza się jedynie do pragnienia obrony i dobrobytu. UE i NATO "są także wspólnotami wartości" - zauważył szef kijowskiego ośrodka.

Sondaż przeprowadzono w dniach 29 września - 9 października metodą wywiadu telefonicznego w grupie 1010 respondentów. Próba nie uwzględniała mieszkańców terytoriów Ukrainy okupowanych przez Rosję, ani też Ukraińców przebywających za granicą. Margines błędu nie przekracza 3,4 proc.