Ukraina: Sondaż: Ukraińcy mają zaufanie do armii

Ukraińcy mają zaufanie do ukraińskich sił zbrojnych, a polegają przede wszystkim na sobie i na policji – wykazał sondaż przeprowadzony przez ośrodek Info Sapiens.

Armii ufa 79 proc. respondentów, czyli o 9 pkt proc. więcej niż w ubiegłym roku. Na drugim miejscu pod względem zaufania znaleźli się z niemal takim samym wynikiem (79 proc.) ochotnicy. Wzrosło też zaufanie do Cerkwi, organów samorządowych, policji, biznesu i mediów.

Ten generalny wzrost zaufania zdaniem wicedyrektorki Info Sapiens Inny Wołosiewicz wynika z konsolidacji społecznej w obliczu zagrożenia.

Pytani, czy policja jest w stanie zapewnić im ochronę w razie zagrożenia, 57 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie. 55 proc. zapytanych uważa, że są w stanie ochronić samych siebie do czasu przybycia policji.

Sondaż wykazał również, że 55 proc. Ukraińców uważa, że prawo do posiadania broni krótkiej zwiększyłoby ich możliwość ochraniania się. Nie zgadza się z tym 2 proc. respondentów. Odsetek osób, które chciałyby mieć broń krótką do ochrony własnej, wzrósł o 3 pkt. proc. - do 47 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16-20 lutego na próbie ponad 2 tys. osób. Margines błędu nie przekracza 2,2 proc.

Małgorzata Wyrzykowska