Ukraina: Sondaż: wejścia do NATO chce zdecydowana większość obywateli ze wszystkich regionów

89 proc. Ukraińców opowiada się za tym, by ich kraj dołączył do NATO; na wschodzie kraju chce tego 79 proc. mieszkańców, a na zachodzie - 93 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS).

18 proc. respondentów zgodziłoby się, aby dla osiągnięcia pokoju zrezygnować ze wstąpienia do NATO, jednak dla 76 proc. byłoby to nie do zaakceptowania. Ogółem przeciwnych wstąpieniu do NATO jest 8 proc. Ukraińców, a 3 proc. nie ma zdania.

Socjolodzy pytali respondentów, czy chcieliby, aby Ukraina do 2030 roku dołączyła do NATO. KMIS przeprowadził dwa badania: w dniach 10-21 maja wśród 2509 osób i w dniach 26 maja-5 czerwca wśród 1029 osób; oba sondaże na terenach kontrolowanych przez władze w Kijowie, metodą wywiadu telefonicznego.

"Agresja rosyjska stała się katalizatorem poparcia społecznego dla integracji euroatlantyckiej. Im dłużej trwa wojna, tym więcej Ukraińców kładzie nacisk właśnie na pełnowartościowe członkostwo w NATO" - ocenił dyrektor KMIS Anton Hruszecki. Jak dodał, Ukraińcy sceptycznie oceniają "retorykę partnerów Ukrainy na Zachodzie na temat +gwarancji bezpieczeństwa+ jako alternatywy dla wstąpienia do NATO".

Jak przypomina KMIS, przed rewolucją godności na Ukrainie z przełomu lat 2013-2014 jedynie 15-20 proc. Ukraińców opowiadało się za przystąpieniem kraju do NATO.

We wtorek i środę odbędzie się w Wilnie szczyt NATO, na którym - jak zapowiedział szef Sojuszu Jens Stoltenberg - powołana zostanie Rada NATO-Ukraina.