Ukraina: Specjalista od naprawy wind w Kijowie: z powodu przerw w dostawach prądu codziennie uwalniam około 15 osób

Na skutek rosyjskich ostrzałów rakietowych i ataków dronów na infrastrukturę energetyczną Ukrainy w Kijowie obowiązują przerwy w dostarczaniu prądu, co czasem sprawia, że ludzie zostają uwięzieni w windach. Roman, który je naprawia, mówi w rozmowie z PAP że codziennie uwalnia około 15 osób.

W wyniku regularnych zmasowanych ostrzałów Kijowa, których dokonują wojska rosyjskie, sytuacja z dostawami prądu w ukraińskiej stolicy jest krytyczna.

Roman pracuje jako specjalista od naprawy wind od 11 lat i nigdy wcześniej nie miał takiej liczby zgłoszeń, jak obecnie. "Codziennie uwalniam około 15 osób i nie zanosi się na to, by częstotliwość zgłoszeń teraz się zmniejszała" - mówi mężczyzna. "Przewidujemy, że sytuacja w najbliższym czasie nie poprawi się, więc w windach w naszej dzielnicy specjalnie umieszczane są bezpośrednie namiary telefoniczne, by mieszkańcy mieli możliwość jak najszybszego skontaktowania się z dyżurnym" - dodaje.

Po otrzymaniu zgłoszenia Roman dzwoni do uwiezionego pasażera, by przypomnieć o podstawowych zasadach zachowania w unieruchomionej windzie oraz prosi o bardziej szczegółowe informacje dotyczące liczby pasażerów, wieku, piętra itd. "Zauważyłem, że ludziom pomagają te rozmowy - czują się bezpieczniej, gdy wiedzą, że z każdą minutą rozmowy jestem coraz bliżej i w momencie, gdy wyciągam ich z windy słyszę nie tylko słowa wdzięczności lecz również i to, że stałem się dla nich bliski" - relacjonuje mężczyzna.

Na szczęście w wielu kijowskich windach umieszczane są obecnie pojemniki, w których można znaleźć wodę, ciasteczka czy toalety turystyczne. To wszystko sprawia, że nawet, gdy wraz z osobą dorosłą w windzie utknie dziecko, to jednak czas oczekiwania na ratunek nie będzie tak trudny. Jednak Roman dodaje: "z relacji ludzi wiem, że dużo osób, obawiając się utknięcia, stara się obecnie nie korzystać z wind i chodzić na piechotę".

Z Kijowa Tatiana Artuszewska