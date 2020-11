Ukraina: Sposób na weekendowy lockdown: 72 godzinny piątek

Władze lokalne niektórych ukraińskich miast zapowiedziały, że nie wdrożą weekendowego lockdownu ogłoszonego przez rząd w związku z epidemią. Jedna z sieci handlowych ogłosiła "72-godzinny piątek" i stwierdziła, że jej sklepy pozostaną otwarte.

Weekendowy lockdown zgodnie z decyzją rządu ma zacząć obowiązywać od tej soboty i wstępnie ma trwać do końca listopada. W mediach pojawia się też wersja, zgodnie z którą weekendowe restrykcje potrwają do końca roku. Według nowych regulacji w soboty i niedziele lokale gastronomiczne będą mogły obsługiwać klientów tylko na wynos, zamknięte mają być centra handlowo-rozrywkowe, placówki kulturalne, siłownie i baseny, większość sklepów. Otwarte mogą być m.in. sklepy spożywcze, poczty, apteki, kliniki, gabinety weterynaryjne, stacje paliw.

Już w środę mer Lwowa Andrij Sadowyj oświadczył, że władze tego miasta planują zaskarżyć przed sądem decyzje rządu. "Powtarzałem i jeszcze raz powtórzę - lockdown na weekend to absurd" - napisał na Facebooku Sadowyj. Zaznaczył, że 40 proc. dochodów sfery usługowej jest pozyskiwana właśnie w weekendy. "To nie jest historia o rozrywkach - to prawdziwe pieniądze, które karmią tysiące rodzin. Kto będzie rekomensować te straty?" - zapytał. O całkowitym lockdownie nie może być mowy - stwierdził, cytowany przez lwowską radę miejską.

Wdrażania weekendowego lockdownu odmawia też mer znajdującego się przy linii frontu Słowiańska Wadym Lach, zwracając uwagę na "znaczne różnice" między tym, jak wygląda dzień wolny w 100-tysięcznym przyfrontowym Słowiańsku i np. w Kijowie. Jak zaznaczył, lokalni przedsiębiorcy już od wielu miesięcy pracują tylko po to, by utrzymać swój biznes i miejsca zatrudnienia. "A dla mieszkańców podmiejskich miejscowości dni wolne to jedyna możliwość, by przyjechać na zakupy do miasta albo sprzedać tutaj, na bazarach, swoje nadwyżki plonów" - podkreślił. Zaznaczył, że na razie miasto nie będzie wprowadzać dodatkowych ograniczeń. Zwrócił się do rządu z wnioskiem o to, by decyzje w tej sprawie podejmowały lokalne komisje.

Na ogłoszenie lockdownu zareagowała też duża sieć handlowa Epicentr K, ogłaszając na Facebooku: "Uwaga! Wprowadzamy 72-godzinny piątek". Media zwracają uwagę, że hipermarkety tej sieci, w których można m.in. kupić sprzęt AGD i RTV, artykuły do urządzania i remontu domu, rzeczy do ogrodu, były też otwarte mimo ograniczeń podczas wiosennego lockdownu. Właścicielem sieci jest małżeństwo Hałyna i Ołeksandr Hereha. Halyna Hereha stała na czele kijowskiej rady miejskiej w latach 2012-2014. Jej mąż zasiada w Radzie Najwyższej.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow, odnosząc się do tej reklamy, powiedział: "Chcecie się popisać? Chcecie robić farsę ze zdrowia ludzi? Jeśli chcecie się popisać, jedźcie ze mną na oddział reanimacji. Popiszcie się przed ludźmi, którzy umierają każdego dnia". Minister ma nadzieję, że w związku z lockdownem Ukraińcy w weekendy będą przebywać w domach albo spacerować na świeżym powietrzu.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska