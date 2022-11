Ukraina: Stowarzyszenie dziennikarzy: od początku rosyjskiej inwazji zginęło co najmniej 43 pracowników mediów

Od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie zginęło co najmniej 43 dziennikarzy, w tym pełniących obowiązki służbowe i walczących na froncie. Pracownicy mediów ginęli także jako cywilne ofiary rosyjskich ostrzałów i innych działań zbrojnych - pisze w oświadczeniu Ukraińskie Narodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy (NSŻU).

"Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę okupanci zabili co najmniej 43 pracowników mediów. Według danych zweryfikowanych przez NSŻU jest wśród nich osiem osób, które zginęły, wykonując swoją pracę. 13 osób to ofiary cywilne. Kolejne 22 to pracownicy mediów, którzy walczyli w Siłach Zbrojnych Ukrainy" - podano w komunikacie ukraińskiej organizacji.

Jak zaznaczono, 2 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zakończenia Bezkarności Popełniania Zbrodni wobec Dziennikarzy.

NSŻU zaapelowało do wspólnoty międzynarodowej o dołożenie wszelkich starań, by ukarać Rosję za zbrodnie przeciwko dziennikarzom.

"Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, do której należy NSŻU, w tym dniu wzywa rządy na całym świecie, dziennikarzy i grupy medialne o poparcie dla uchwalenia nowej Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie i Niezależności Dziennikarzy" - podano (https://tinyurl.com/33x4ywj9).