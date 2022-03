Ukraina: straty ukraińskich sił zbrojnych nie są małe, ale do końca wojny nie wolno ich podawać

Straty sił zbrojnych Ukrainy nie są małe, ale do zakończenia działań bojowych podawanie konkretnej liczby jest zabronione – powiedział doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz w wywiadzie dla BBC-Ukraina. Zapewnił, że straty Ukrainy są „o wiele mniejsze niż rosyjskie”.

"Te liczby są. Znam je z dokładnością niemalże co do jednego człowieka, ale nie podam ich. Do końca wojny" - powiedział Arestowycz.

"Ponieważ żadna armia na świecie nie podaje swoich strat podczas wojny. To jest po prostu zabronione. Jest to, po pierwsze, tajemnica państwowa. A po drugie - to może pomóc wrogowi ocenić efektywność jego działań" - podkreślił doradca prezydenta Ukrainy.

"Ponosimy straty i są one niemałe. O wiele mniejsze niż straty Rosjan, ale - niemałe. I każdy zostanie policzony, każdy pozostanie w pamięci, a każdej rodzinie będzie udzielona pomoc i oddany szacunek" - oświadczył Arestowycz.