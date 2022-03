Ukraina: Straż graniczna: od początku wojny na Ukrainę wróciło około 133 tys. mężczyzn

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę do ojczyzny wróciło około 133 tys. mężczyzn - podała we wtorek na Twitterze ukraińska straż graniczna.

"Ukraińcy nadal przyjeżdżają z zagranicy, by bronić Ojczyzny. W sumie 167 tysięcy naszych rodaków wróciło na Ukrainę w ciągu 12 dni wojny przez zachodnią granicę, z czego ok. 80 proc. to mężczyźni" - czytamy we wpisie (https://twitter.com/DPSU_ua/status/1501232081661276174).