Ukraina: Świąteczne Spotkania Teatralne dla blisko 800 polskich dzieci w obwodzie lwowskim; liczbę widzów ograniczała pojemność schronu

Blisko 800 dzieci z polskich rodzin wzięło udział w cyklu Świątecznych Spotkań Teatralnych, zorganizowanych przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowskim Obwodowym Akademickim Teatrze Lalek – przekazała PAP konsul generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.

"Wydaje się, że dla dzieci było to przeniesienie się do innej rzeczywistości, w jakiś baśniowy świat, co chyba miało też funkcję terapeutyczną" - powiedziała, przypominając o wojnie, w której Ukraina broni się przed Rosją.

Spektakl "Świąteczne sny" grany był dla dzieci z polskich szkół lwowskiego okręgu konsularnego dziesięć razy. "Sam teatr ma do 200 miejsc, natomiast schron jest przewidziany na 100 osób, dlatego te grupy mogły liczyć tylko do 100 osób" - wyjaśniła pani konsul.

Jak powiedziała, większość dzieci, które uczestniczyły w Świątecznych Spotkaniach Teatralnych wcześniej nie była w teatrze. "Większość dzieci, które brały udział w tych spotkaniach, nigdy wcześniej nie była w teatrze. Dla nich było to wielkie, bardzo piękne przeżycie. Sam spektakl był magiczny i wyśniony" - podkreśliła.

Po każdym spektaklu dzieciom wręczano słodkie upominki i zapraszano na wspólne śpiewanie kolęd.

Konsulat RP we Lwowie zorganizował także spotkanie dla dzieci osób, które znalazły schronienie we Lwowie po ucieczce z własnych domów, przeważnie na wschodniej Ukrainie. Odbyło się ono w miasteczku kontenerowym w Parku Stryjskim, które sfinansowane zostało ze środków polskiego rządu.

Miasteczko to kilka miesięcy temu otwierał premier Mateusz Morawiecki - poinformowała PAP konsul Dzwonkiewicz.

Z Kijowa Jarosław Junko