Ukraina: Szef biura prezydenta: potrzebny program udostępniania nam broni ciężkiej

Ukraina potrzebuje programu w rodzaju lend-lease, umożliwiającego pożyczanie lub dzierżawienie ciężkiego uzbrojenia – oświadczył w środę szef biura (administracji) prezydenta Ukrainy Andrij Jermak na Twitterze.

"Jesteśmy wdzięczni USA za całą pomoc, jaką nam dotąd dostarczyły. Ale potrzebny jest nam program podobny do lend-lease, broń ciężka do obrony i zapobiegania rosyjskiemu barbarzyństwu" - napisał Jermak.

Podziękował też prezydentowi USA Joe Bidenowi za jasne określenie charakteru przestępstw, jakie żołnierze rosyjscy popełniają na Ukrainie, oraz kryjących się za nimi zamiarów Kremla.

Biden we wtorek po raz pierwszy oświadczył, że pojawia się coraz więcej dowodów, iż rosyjska inwazja na Ukrainę jest w istocie ludobójstwem. "Tak, nazwałem to ludobójstwem, ponieważ jest coraz bardziej oczywiste, że Putin po prostu próbuje zlikwidować samą ideę bycia Ukraińcem, a wskazujące na to dowody są coraz liczniejsze" - powiedział amerykański prezydent.