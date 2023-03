Ukraina: Szef biura prezydenta: sankcje na Rosję to bezpieczeństwo

Surowe sankcje na Rosję to gwarant bezpieczeństwa; trzeba objąć sankcjami podmioty, które Moskwa wykorzystuje do pozyskiwania części potrzebnych do produkcji uzbrojenia - oznajmił w sobotę Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Nie powinno być żadnego osłabiania sankcji wobec Rosji. Surowe sankcje dają bezpieczeństwo" - napisał w mediach społecznościowych Jermak.

Wezwał do rozszerzenia sankcji i przedmiotowego podejścia wobec podmiotów, dzięki którym Rosja ma możliwość otrzymywania elementów potrzebnych do produkcji broni. "To sprawa globalnego bezpieczeństwa" - podsumował. (https://t.me/ermaka2022/2291)

O rozszerzenie sankcji apelował też w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zaadresowanym do przywódców państw UE. Jak stwierdził, zwlekanie z nowym pakietem europejskich sankcji przeciwko Rosji staje się coraz bardziej niepokojące.

"Unia Europejska musi pokazywać światu, że sankcje będą rozszerzane; nie może być też mowy o rozluźnianiu ograniczeń, szczególnie pod manipulancką przykrywką dbania o bezpieczeństwo żywnościowe" - podkreślił. "Łagodzenie sankcji to proszenie się o nowe kryzysy" - dodał prezydent.