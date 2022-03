Ukraina: Szef biura prezydenta: wolność mamy we krwi

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział w sobotę, że nie można rozmawiać z Ukraińcami językiem ultimatum czy kapitulacji, bo "wolność mamy we krwi". Według niego naród ukraiński nigdy nie pójdzie na kompromis w zamian za niepodległość, integralność i suwerenność.

"Ukraińców nie można pozbawić wolności. Nie można mówić do Ukraińców językiem ultimatum czy kapitulacji, bo wolność mamy we krwi. I nigdy nie pójdziemy na kompromis w zamian za naszą niezależność, naszą integralność, naszą suwerenność. To niedopuszczalne i niemożliwe" - powiedział Jermak na antenie amerykańskiej telewizji MSNBC.