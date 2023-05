Ukraina: Szef biura prezydenta: z niewoli wróciło 106 żołnierzy

Z rosyjskiej niewoli wróciło na Ukrainę 106 wojskowych: 8 oficerów oraz 98 żołnierzy i podoficerów - poinformował w czwartek Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To żołnierze, którzy walczyli pod Bachmutem i uniemożliwili dalszy postęp wroga - podkreślił Jermak.

Każdy z uwolnionych jest naszym bohaterem; wśród tych, którzy powrócili wielu uznano wcześniej za zaginionych - przekazał w mediach społecznościowych szef biura prezydenta Ukrainy. (https://t.me/ermaka2022/2775).

Cały zespół zajmujący się powracającymi jeńcami wojennymi pracuje nad tym, by uwolnieni jak najszybciej znaleźli się w swoich domach, to także polecenie prezydenta Zełenskiego - zaznaczył Jermak.

"Nasz prawdziwy dom jest tam, gdzie o nas myślą. Ukraina, którą wszyscy wspólnie budujemy to miejsce, w którym najwyższą wartością jest człowiek, obywatel. Państwo, które dba o ludzi. (...) Wszyscy nasi ludzie wrócą do domów. Pracujemy nad tym dalej. Każda wymiana (jeńców) przybliża nas do tego celu" - napisał szef biura ukraińskiego prezydenta.