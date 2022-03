Ukraina: szef dyplomacji Kułeba: na Ukrainie płoną nie pochodnie, a rosyjskie czołgi

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zarzucił rosyjskiemu szefowi MSZ Siergiejowi Ławrowowi szerzenie dezinformacji na temat rzekomej ochrony państwa udzielanej "nazistowskim marszom z pochodniami". Na Ukrainie płoną nie pochodnie, a rosyjskie czołgi - oznajmił Kułeba w komentarzu dla portalu "Ukrainska Prawda".

"Ławrow pozwala sobie na osobiste ataki pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ławrow, niech pan zrozumie: teraz jedyną ideologią na Ukrainie jest wojna ludowa przeciwko rosyjskim najeźdźcom. Wrzuciliście do maszynki do mielenia mięsa rosyjskich żołnierzy, których najwyraźniej wcale wam nie żal. Na Ukrainie płoną nie pochodnie, a rosyjskie czołgi" - powiedział.

Kułeba podkreślił, że w przeciwieństwie do rosyjskich przywódców Zełenski i armia są z narodem ukraińskim, zarówno w czasie wojny, jak i pokoju.

"Wołodymyr Zełenski nie chowa się w bunkrach i nie trzyma się na odległość piłkarskiego boiska od swoich ludzi. Pozostaje w sercu Ukrainy, mieście Kijowie, broniąc państwa ramię w ramię z ukraińskimi żołnierzami i zwykłymi obywatelami. To Rosja, a nie Ukraina, ucieka się do zbrodniczych praktyk nazizmu i poniesie za to odpowiedzialność" - podkreślił ukraiński minister.

Wcześniej rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow nazwał Wołodymyra Zełenskiego neonazistą i rasistą, oskarżając go o ochronę nazistowskich marszy z pochodniami.