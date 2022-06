Ukraina: Szef gabinetu prezydenta: zakończyły się rozmowy Zełenskiego z Scholzem, Macronem, Draghim i Iohannisem

Rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji, premierem Włoch oraz prezydentem Rumunii dobiegły końca – powiadomił w czwartek szef gabinetu ukraińskiego przywódcy Andrij Jermak, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Ukraina ma mocne poparcie koalicji międzynarodowej" - zaznaczył Jermak. Dodał, że strona ukraińska przekazała rozmówcom pełny pakiet propozycji sankcji wobec Rosji.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi przyjechali w czwartek razem do Kijowa, by spotkać się z liderem Ukrainy. Do trójki przywódców dołączył prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

Przed rozpoczęciem spotkania zagraniczni przywódcy udali się do Irpienia w obwodzie kijowskim, jednej z miejscowości, gdzie rosyjskie wojska w pierwszych tygodniach pełnoskalowej wojny popełniali zbrodnie na cywilach. Miasto to doznało ogromnych zniszczeń w wyniku rosyjskich prób natarcia na Kijów.

Politycy mają wystąpić na wspólnej konferencji prasowej z Zełenskim.