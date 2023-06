Ukraina: Szef Instytutu Polityki Światowej: bunt Prigożyna pokazał, że Rosja jest państwem upadłym

Bunt szefa najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna ukazał Rosję jako państwo upadłe, w którym nie ma siły zdolnej do przeciwstawienia się wojskowo-kryminalnej prywatnej armii – ocenił w rozmowie z PAP szef kijowskiego Instytutu Polityki Światowej Jewhen Mahda.

"Miniona doba pokazała pełną zgniliznę rosyjskiego państwa, w której nie znalazło się nikogo, kto mógłby realnie wystąpić przeciwko wojskowo-kryminalnej armii Prigożyna i obronić ład konstytucyjny" - powiedział Mahda.

"W sobotę cały świat zobaczył, że Rosja jest prawdziwym państwem upadłym. Problem polega na tym, że to państwo posiada broń jądrową i największe terytorium na świecie" - dodał.

W ocenie politologa bunt Prigożyna to największy kryzys w Rosji od kryzysu konstytucyjnego w 1993 roku. Zaznaczył, że do takiego rozwoju wydarzeń w Rosji nie był przygotowany nikt, szczególnie państwa zachodnie.

"Nie zobaczyliśmy jasnej, zrozumiałej reakcji ze strony Zachodu. Mam nadzieję, że zachodnie elity uświadomią sobie w końcu, że Rosja musi być zdemontowana, a jej narody - uzyskać prawo do samostanowienia" - podkreślił.

Mahda zwrócił uwagę, że choć akcja Prigożyna to "kolejny krok w dziele desakralizacji" Władimira Putina, to szef Grupy Wagnera wciąż pozostaje zbrodniarzem wojennym. "Prigożyna stworzył Putin. To Putin zaakceptował utworzenie jego wojskowo-kryminalnej armii" - przypomniał.

Zdaniem rozmówcy PAP armia Prigożyna nie doszła do Moskwy, gdyż ani on, ani Putin nie chcieli jej wkroczenia na bogate przedmieścia rosyjskiej stolicy.

"Ani Prigożyn, ani Putin nie chcieli, żeby wagnerowcy doszli do Rublowki. Prigożyn mógłby stracić tam część swoich sił, która mogłaby nie oprzeć się pokusie grabienia zgromadzonych tam dóbr, a Putin mógłby stracić poparcie klasy politycznej, która wciąż jest po jego stronie" - powiedział.

Ekspert odniósł się także do roli białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki w uśmierzeniu buntu. Jego negocjacje miały doprowadzić do porozumienia, w wyniku którego Prigożyn wyjedzie na Białoruś, a sprawa karna przeciwko niemu zostanie umorzona.

"Wydaje się, że dla Prigożyna Białoruś jest za ciasna; on już poczuł smak krwi i smak wpływu. Nie jest pewne, że Prigożyn zatrzyma się na Białorusi, ale jeśli tam trafi, a za nim będą przenikać tam wagnerowcy, to Białorusini naprawdę powinni zastanowić się nad perspektywami swojej państwowości" - zaznaczył.

Według politologa Ukraina, która uważnie przyglądała się ostatnim wydarzeniom w Rosji, powinna wyciągnąć dla siebie wnioski.

"Zobaczyliśmy, że nasz wróg ma poważne problemy i to jest dla nas dobra wiadomość. Nie możemy jednak oczekiwać na efekt czarodziejskiej różdżki. Liczebność rosyjskiej armii i jej możliwości atakowania są ogromne" - podsumował Mahda w rozmowie z PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko