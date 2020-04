Ukraina: Szef Izby Handlowo-Przemysłowej: mamy najwyższe bezrobocie od 15 lat

Na Ukrainie w ciągu miesiąca przybyło ok. 1-1,3 mln bezrobotnych, poziom bezrobocia wynosi obecnie ok. 13,7-15,4 proc. i jest to najwyższy wskaźnik od 15 lat - oświadczył szef Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Hennadij Czyżykow, cytowany w czwartek przez Ekonomiczną Prawdę.

W kraju bezrobotnych jest ok. 2,5-2,8 mln ludzi - pisze portal.

"Według ocen Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy poziom bezrobocia dziś wynosi 13,7-15,4 proc. To najwyższy wskaźnik w ciągu ostatnich 15 lat" - zaznaczył Czyżykow, cytowany przez biuro prasowe izby.

Jak dodał, w pierwszej kolejności zatrudnienie straciły osoby pracujące nieoficjalnie w sektorach, których działalność wstrzymano w związku z pandemią. Takich osób jest około miliona.

"Łącznie we +wstrzymanych+ sektorach pracowało ok. 4 mln ludzi. Także w większości przepadków pracę stracili ci pracownicy, którzy nie byli w stanie dostać się do pracy ze względu na wstrzymanie transportu pasażerskiego" - wskazano w komunikacie.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ukraiński rząd ogłosił 25 marca wprowadzenie na terytorium całego kraju stanu nadzwyczajnego. Ograniczenia mają obowiązywać 30 dni, do 24 kwietnia.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska