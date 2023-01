Ukraina: Szef kancelarii prezydenta: czołgi pozwolą nam przywrócić granice z 1991 roku

Czołgi przekazane Ukrainie będą "jednym z elementów powrotu Ukrainy do granic z 1991 roku" - oświadczył we wtorek Andrij Jermak, szefa biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w komentarzu na serwisie Telegram.

"Czołgi to jeden z elemetów powrotu Ukrainy do granic z 1991 roku. Kilkaset czołgów dla naszych czołgistów - najlepszych na świecie" - napisał Jermak. Dodał następnie, że będą one stanowić "pancerną pięść demokracji" przeciwko - jak to ujął - "autokracji z bagien". (https://t.me/s/ermaka2022).

Jak zauważa agencja Reutera, komentarz współpracownika Zełenskiego ukazał się krótko po doniesieniach, że Berlin zgodzi się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard.

Dziennik "Spiegel" podał we wtorek, że Niemcy dostarczą czołgi i że w grę wchodzi co najmniej jedna kompania Leopardów 2A6. Rząd w Berlinie, według dziennika, chce zezwolić na eksport Leopardów, które są własnością innych państw, np. Polski. Dziennik "Wall Street Journal" podał we wtorek, że USA rozważają dostarczenie czołgów Abrams.