Ukraina: Szef kancelarii prezydenta: nikt nie zmusi nas do rozmów z Rosją, póki nie wycofa ona wojsk

Ukrainy nie można zmusić do rozmów z Rosją w sytuacji, gdy na jej terytorium są wojska rosyjskie; Kijów przekazał to wysłannikom Chin i Brazylii - powiedział Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

"Wyjaśniłem wysłannikom Chin i Brazylii, że nie ma takiej siły, która dziś zmusi władze i społeczeństwo Ukrainy do rozmów z Rosjanami, póki u nas stoją wojska rosyjskie. Taka siła nie istnieje. (...) Bardzo ważne, że oni zobaczyli, że będziemy walczyć do końca, że się nie zatrzymamy. Bardzo się myli każdy, kto sądzi, że istnieje coś, co może nas zmusić do rozmów z Rosją w obecnych warunkach" - powiedział Jermak w wywiadzie opublikowanym w czwartek wieczorem.

Współpracownik Zełenskiego zapewnił, że wysłannicy Chin i Brazylii "wysłuchali" podczas wizyt w połowie maja w Kijowie stanowiska ukraińskiego i "odbyła się z nimi dość szczera rozmowa". Ukraina - mówił Jermak - wyjaśniła też, że jest "przeciwna mediacji", którą porównał do rozmów w formacie normandzkim. Dotyczyły one rozwiązania konfliktu w Donbasie i nie przyniosły rozwiązania.

Jermak podkreślił także, że Ukrainie "nie jest potrzebne" terytorium Rosji, bo "walczy ona o swoje", a przy tym wykluczył "kompromisy terytorialne".

Szef kancelarii prezydenckiej przyznał, że na niedawnym szczycie G7 w Hiroszimie nie doszło do spotkania Zełenskiego z prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lulą da Silvą. Zapewnił przy tym, że Ukraina zaprosiła prezydenta Brazylii do złożenia wizyty w Kijowie. Lula da Silva wyjaśniał 22 maja, że do rozmów podczas szczytu G7 nie doszło, bo Zełenski spóźnił się na spotkanie.

W kwietniu br. Lula da Silva zasugerował, że Ukraina powinna zrezygnować z odzyskania Krymu, by zakończyć wojnę. Doradca brazylijskiego prezydenta Celso Amorim odwiedził następnie Ukrainę w maju br. Brazylia jest jednym z ważnych partnerów Rosji na arenie międzynarodowej. Wraz z nią tworzy grupę BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki).