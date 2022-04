Ukraina: Szef kancelarii prezydenta zaapelował do mieszkańców obwodów ługańskiego i donieckiego o szybką ewakuację

Szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak zaapelował w środę w komunikatorze Telegram do mieszkańców obwodów ługańskiego i donieckiego, aby ewakuowali się tak szybko, jak to możliwe, ponieważ bitwa z Rosją o te terytoria będzie ciężka.

"Ludzie z obwodów ługańskiego i donieckiego naprawdę muszą dzisiaj się ewakuować. Popieram szefa władz obwodu ługańskiego Serhija Hajdaja, który wezwał Ukraińców, aby wsiedli do autobusów (...) i udali się do bezpieczniejszych regionów" - czytamy we wpisie.

Jermak podkreślił, że należy jasno rozumieć, że Rosja gromadzi siły i ostrzeliwuje osiedla mieszkaniowe.

"Są gotowi tak po prostu zabijać cywilów, używać ich w charakterze żywych tarcz. Bitwa o obwód doniecki i ługański będzie ciężka, a cywile muszą wyjechać tam, gdzie mogą przeczekać eskalację, ratować dzieci i ułatwiać pracę Siłom Zbrojnym Ukrainy przeciwko wrogowi. Nie wahajcie się, władze robią wszystko dla ewakuacji" - przekonywał szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.