Ukraina: Szef klubu partii rządzącej zapowiada „wiosenne areszty”, w tym zwolnienie kierownictwa służb celnych

Szef klubu parlamentarnego rządzącej w Ukrainie prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija zapowiedział w środę „wiosenne areszty” urzędników, w tym zwolnienie najwyższego kierownictwa służb celnych.

"Będę informował społeczeństwo o zapowiadanych wiosennych aresztach" - napisał polityk w serwisie Telegram. (https://t.me/David_Arakhamia/187)

Arachamija przekazał, że w środę organy ścigania przeprowadziły przeszukania w siedzibie służby podatkowej, powiadomiły o podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędników ministerstwa obrony oraz przeszukały domy oligarchy Ihora Kołomojskiego, byłego szefa MSW Arsena Awakowa i deputowanego Wadyma Stołara.

Na liście tej parlamentarzysta umieścił także "zwolnienie całego kierownictwa służb celnych".

"Kraj podczas wojny będzie się zmieniał. Jeśli ktoś nie jego gotowy do zmian, to państwo samo do niego przyjdzie i pomoże mu się zmienić" - podsumował Arachamija.

Z Kijowa Jarosław Junko