Ukraina: Szef komisji ds. zdrowia: połowa deputowanych nie jest zaszczepiona przeciw Covid-19

Połowa ukraińskich deputowanych nie jest zaszczepiona przeciwko Covid-19 - poinformował szef parlamentarnej komisji ds. zdrowia Mychajło Raducki.

Obecnie w parlamencie przeciwko Covid-19 zaszczepionych jest nie więcej niż 50 proc. deputowanych - powiedział Raducki w telewizji ICTV. Ocenił, że "to hańba", kiedy Rada Najwyższa uchwala ustawy, w jakich wymaga od ludzi, by stosowali się do restrykcji przeciwepidemicznych, a sama tego nie robi.

"Przed wejściem do Rady Najwyższej (parlamentu - PAP) trzeba sprawdzać: jeśli jesteś zaszczepiony - wchodzisz, niezaszczepiony - na własny koszt zdajesz test antygenowy. 15 minut i wchodzisz, jeśli jesteś zdrowy. I tak co dwa dni. To najlepsza motywacja" - stwierdził szef parlamentarnej komisji ds. zdrowia.

Dotychczas na Ukrainie w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 jest prawie 5,2 mln ludzi.

W ubiegłym tygodniu kijowska fundacja Demokratyczni Inicjatywy podała, przywołując wyniki badania, że ok. 56 proc. dorosłych mieszkańców Ukrainy nie planuje w najbliższym czasie zaszczepić się przeciw Covid-19. Minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko w poniedziałek dopuścił możliwość wprowadzenia obowiązku szczepienia przeciwko Covid-19.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska