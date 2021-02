Ukraina: Szef komisji parlamentu: nie wiemy, czy są u nas nowe warianty koronawirusa

Nie wiadomo, czy na Ukrainie rozprzestrzeniają się nowe warianty koronawirusa, bo w kraju nie ma laboratoriów, które mogłyby to sprawdzić - oświadczył we wtorek szef parlamentarnej komisji zdrowia tego kraju Mychajło Raduckyj.

Napisał on na Facebooku, że Ukraina nie posiada własnego laboratorium, które przeprowadzałoby sekwencjonowanie kodu genetycznego.

Według Raduckiego 20 stycznia ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego wysłało próbki do laboratorium Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Niemczech, ale do tej pory nie otrzymano odpowiedzi.

"A więc Ukraina przez to, że nie może sama zrobić badań pod kątem nowych wariantów wirusa, pozostaje w tak zwanej szarej strefie" - wskazał deputowany.

W niedzielę wieczorem szef biura WHO na Ukrainie Jarno Habicht powiedział, że "na Ukrainie jeszcze nie wykryto nowych wariantów, ale nie ma tu na razie możliwości przeprowadzenia odpowiednich analiz" - podała agencja Interfax-Ukraina.

Na początku miesiąca minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow zapewnił, że na Ukrainie nie wykryto zakażenia nowymi wariantami koronawirusa - brytyjskim i południowoafrykańskim. Jak pisze Interfax-Ukraina, minister zaznaczył przy tym, że badanie pod kątem wykrycia tych wariantów jest drogie. "Czasami je (badanie) robimy, ale nie w tak dużej liczbie jak w innych krajach" - przyznał Stepanow.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska