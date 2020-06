Ukraina: Szef komisji w Kijowie: wybory prezydenta RP przebiegają spokojnie

Wybory prezydenta Polski w komisji obwodowej w Kijowie przebiegają w niedzielę spokojnie, a wczesnym popołudniem frekwencja wynosiła ok. 30 proc. - poinformował PAP przewodniczący komisji obwodowej w Kijowie Przemysław Pierz.

"Głosowanie w wyborach powszechnych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w komisji obwodowej 139 w Kijowie przebiega w sposób spokojny, z powagą przypisaną temu wydarzeniu" - powiedział przewodniczący.

Jak wyjaśnił, do tej pory napłynęły głosy oddane w sposób korespondencyjny, wyborcy mają też możliwość bezpośredniego głosowania w lokalach.

Wczesnym popołudniem w Kijowie frekwencja w wyborach wynosiła ok. 30 proc. - poinformował Pierz. "Mamy upał, być może część (wyborców) przybędzie, kiedy temperatura troszeczkę spadnie" - zaznaczył. Dodał, iż ma nadzieję, że osoby, które są na liście, przybędą. W Kijowie termometry pokazują w niedzielę 30 stopni.

Około godz. 14 przed lokalem mieszczącym się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kijowie nie było kolejki.

Wybory na Ukrainie przeprowadzane są w utworzonych obwodach głosowania w każdym z okręgów konsularnych - łuckim, lwowskim, winnickim, odeskim, charkowskim i kijowskim.

Do udziału w wyborach zarejestrowało się 736 osób, w tym 108 zgłosiło zamiar głosowania w drodze korespondencyjnej - przekazał PAP rzecznik prasowy ambasady RP Mateusz Natkowski. Najwięcej wyborców zarejestrowało się w okręgu lwowskim - 244, a w okręgu kijowskim jest 237 zarejestrowanych wyborców.

Jak podkreślił rzecznik, w związku z epidemią Covid-19 lokale wyborcze zostały dostosowane do zasad bezpieczeństwa sanitarnego przewidzianych przez odpowiednie rozporządzenie ministra zdrowia. Członkowie komisji są wyposażeni w rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne i przyłbice - poinformował Natkowski.

Pierz zaznaczył, że stosowane są także przepisy obowiązujące w państwie przyjmującym, czyli na Ukrainie.

Jak dodał Natkowski, w lokalu wyborczym przebywać może w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe jego ogólnodostępnej powierzchni. Nie dotyczy to członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób prowadzących czynności sanitarne, takie jak przemywanie płynem do dezynfekcji klamek, urn wyborczych, włączników światła i innych powierzchni.

Lokale mają być też w odpowiedni sposób wietrzone, a odległość między członkami komisji wyborczej wynosi co najmniej 1,5 metra. W ramach środków bezpieczeństwa stoły nie mogą być pokryte suknem.

Do lokalu wchodzi się w masce, po wcześniejszym zmierzeniu temperatury. Można także skorzystać z płynu do dezynfekcji ustawionym przed wejściem. Długopisy po użyciu należy odłożyć do specjalnego koszyka.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska